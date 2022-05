Voor stroom onder de grond gaan boorkoppen nu ook in Tilburg-Noord aan de slag

Het is weer stervens­druk in Brabantse steden: zo krijgen we grip op de mensenmas­sa's

DEN BOSCH/TILBURG - Het is weer loeidruk in het centrum. Met name in Den Bosch zitten de terrassen tjokvol, zijn restaurants volgeboekt en kun je in de winkelstraten over de koppen lopen. Hoe leid je dat in goede banen? Ook in het licht dat minister Kuipers vindt dat horeca en winkels zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van een nieuwe lockdown als corona weer oplaait.

18 mei