Voor tweede keer op een rij moet wethouder Johan Swaans ‘sorry’ zeggen in raad Goirle

‘Hazenlip’ en ‘kankerhoer’, beet de Tilburger agenten toe. Mag niet, wat vindt de rechter daarvan?

TILBURG - Samen met een maat rijdt de 20-jarige Tilburger op 10 november afgelopen jaar ’s middags op een scooter door zijn woonplaats. Agenten die vinden dat ’ie te hard over een drempel gaat en willen hem controleren, waaraan hij in eerste instantie probeert te ontkomen. Op de Lage Witsiebaan besluit de man even later toch te stoppen.

