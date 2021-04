Voor Ugur is het overleven met zijn nachtwinkel: ‘Maar ik ben niet van plan op te geven’

Laila en Tanja uit Tilburg zijn al jaren gelukkig getrouwd: ‘Emancipa­tie is vooruit gegaan, maar je hebt nog heel vaak een co­ming-out’

1 april TILBURG - Inmiddels is het doorgevoerd in 29 landen, maar Nederland had twintig jaar geleden de primeur met het openstellen van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Laila Hassouna-Jansen en Tanja Jansen-Hassouna uit Tilburg blikken terug. ‘De Duitse badgasten vroegen zich af waar de bruidegom bleef’.