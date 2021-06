Voor zijn huis gebeurde twee fatale ongelukken, Gerard (74) wil dat gemeente Tilburg actie onderneemt: ‘Het is hier een racebaan’

Roel ziet op Beekse Bergen zijn eerste werk als kunstenaar in vlammen opgaan: ‘Alles is tijdelijk’

18 juni HILVARENBEEK - Het was de allereerste betaalde klus voor Roel Vermeulen. Er is geen wand in het hoofdgebouw van het vakantiepark Beekse Bergen die hij niet heeft geïllustreerd. Woensdag zag hij alles in rook opgaan. ,,Eerst is er ongeloof. En het maakt meteen inzichtelijk dat alles tijdelijk is.”