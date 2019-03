Vooral ouderen gedupeerd door autobranden bij Hoffmannflat in Tilburg, ‘Dit autootje was alles voor mijn opa’

Tussen de vooral oudere mensen staat ook Shelly Rozen. De jonge meid bleef vannacht met haar vriend logeren bij haar opa en oma in de flat in Tilburg-Noord. Kort voor 04.00 uur schrokken ze wakker van ploffende en sissende geluiden. Rozen: ,,Toen we vanaf de twaalfde verdieping naar beneden keken, zagen we een auto in brand staan. Het busje van mijn vriend staat iets verderop in dezelfde rij, dus we wisten meteen om welke auto het ging. Die van mijn opa.”



De brand breidde zich razendsnel uit en binnen de kortste keren stonden vier auto's in lichterlaaie. Nog eens twee auto's liepen forse schade op. ,,Mijn opa is 74, slecht ter been en moet vaak naar het ziekenhuis. Die auto was ontzettende belangrijk voor hem”, zegt een geëmotioneerde Rozen, terwijl haar opa op de twaalfde verdieping sip over de balustrade kijkt. ,,Ze hadden de auto pas nog voor 2.300 euro helemaal laten opknappen in de garage. Ik vind het zo erg voor hun, ik kan hier echt om janken.”