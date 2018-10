Vooralsnog alleen NAC-aanhang opgepakt na rellen NAC-Willem II

Succesvol­le food­truck-onderne­mers starten reis- en pizzabar in de Willem II-straat

16:56 Di 23 okt: Een wand met Lonely Planets, muurschildering van een wereldbol en pizza's met toppings van over de hele wereld. In de Willem II-straat, in het voormalige pand van restaurant Frank & Vrij, strijkt een reizigers- en pizzabar neer.