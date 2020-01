Voorbijganger vindt overleden persoon in Tilburgs kanaal

Tilburgse DJ The Boy Next Door belandt in Brazilië in het ziekenhuis: ‘Ik heb me nog nooit zó ziek gevoeld’

18 januari RIO DE JANEIRO - De benen omhoog, het hoofd leegmaken en lekker ontspannen. DJ The Boy Next Door - echte naam: Lex van Berkel (26) - vierde samen met zijn vriendin Anne van Brakel een plezierige vakantie in Brazilië. Totdat de geboren en getogen Tilburger plotseling in Rio de Janeiro in het ziekenhuis belandde. ,,Ik heb me nog nooit zó ziek gevoeld.”