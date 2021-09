Voorbijgangers bellen 112 voor auto in de sloot in Goirle, auto lag er al de hele nacht

Amy Kolmus groeide samen met de Tilburgse Hall of Fame op: ‘Van haveloos kraakpand tot prachtig skatepark’

8 september TILBURG - Het is bijna absurd hoe het is gelopen, zegt Amy Kolmus. Als 13-jarige rolde ze bij het gekraakte zwembad aan Ringbaan-West binnen, waar de Hall of Fame uit ontstond. Twintig jaar later zwaait ze af terwijl er een nieuw, permanent skatepark in de Spoorzone uit de grond wordt getrokken. ,,Een kers op de taart.”