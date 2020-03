Voordracht van Wim Daniëls in Boekenweek in Goirle

Brabant Suite met muziek drie Tilburgse componis­ten. 'Brabant’ van Guus Meeuwis ook te horen

14:00 TILBURG - Drie Tilburgse componisten schreven muziek voor de Brabant Suite. De presentatie van de Suite is zondag in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Ook is dan de lancering van de gelijknamige cd. De drie Tilburgers zijn Fons Mommers, Berrie Kolmans en Jo Sporck. Mommers componeerde de Brabant Suite voor carillon.