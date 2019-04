Voorhoede Roadburn is in de stad, en op de camping

Documentai­re over Theo Vogels uit Hilvaren­beek, ‘student in verzet’, is op 5 mei te horen

15:10 HILVARENBEEK - De Bredase documentairemaker René Oomen heeft zich in het verhaal van Theo Vogels uit Hilvarenbeek verdiept. De documentaire over de in de oorlog omgekomen ‘student in verzet’ wordt op 5 mei uitgezonden in het VPRO-radioprogramma OVT. De titel luidt ‘De jongen van Zuchthaus Siegburg’.