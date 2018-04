Voorkeur voor zelfbeheer van nieuw zwembad in Hilvarenbeek

Efteling presen­teert nieuwste eigen bier

19 april KAATSHEUVEL - De Efteling heeft donderdagmiddag in het Loonsche Land zijn nieuwste biersoort gepresenteerd. Het blond biertje - met een alcoholpercentage van 6,8 procent - draagt de naam 't Verdiende Loon en is alleen verkrijgbaar in het restaurant en op het terras van Restaurant De Proetfuyn van vakantiepark Het Loonsche Land.