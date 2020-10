Voorlopig geen appartementen in cultureel centrum Jan van Besouw

GOIRLE - Voorlopig komt er geen onderzoek naar de bouw van appartementen in cultureel centrum Jan van Besouw. De vleugel die de gemeente op het oog had is in gebruik voor muziekonderwijs. Bovendien is de inschatting dat een verbouwing van het rijksmonument voor woningen hoge kosten met zich meebrengt.

De gemeenteraad gaf in november 2019 burgemeester en wethouders opdracht om uit te zoeken of een deel van het cultureel centrum kan worden afgestoten zodat een andere bestemming mogelijk wordt. Daarbij dachten raadsleden aan studio's of appartementen of aan geschikte ruimten voor maatschappelijke of culturele activiteiten. In de vleugel die de raad op het oog heeft zijn Factorium en een deel van de bibliotheek gevestigd.

B en W wachtten met het onderzoek omdat tegelijkertijd een bezuiniging van drie ton op cultuur op tafel lag. Dat is opgelost doordat Factorium zich uit Goirle gaat terugtrekt. De muzieklessen worden voortaan gegeven door zelfstandige docenten en die werken in Jan van Besouw. Daardoor zijn de mogelijkheden om de vleugel die de raad wil afstoten beperkt geworden. Ook zou verbouw flink in de papieren lopen. De raad had erop aangedrongen in mei van dit jaar al meer duidelijkheid te willen krijgen, maar dat bleek voor B en W niet haalbaar.

Het college van B en W is nog wel in gesprek met bestuur van Jan van Besouw. Dat gaat over het gebruik van het pand, maar ook over een herbezinning van de taken van het Cultureel Centrum. Het college schat in dat dit nog enige tijd zal duren. De raad krijgt in het eerste kwartaal van 2021 hierover meer duidelijkheid.