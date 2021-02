Voorlopig geen landhuizen langs de Reusel in Moergestel: Raad van State kritisch

Brand in studenten­com­plex Tilburg, bewoners korte tijd in kou op straat

6 februari TILBURG - In een appartementencomplex voor studenten aan de Hogeschoollaan in Tilburg heeft zaterdagavond rond 21.30 uur een kleine brand gewoed. Studenten die warm binnen zaten, werden door de politie naar buiten geleid. Ze moesten in de eerste vallende sneeuw wachten tot het vuur gedoofd was en de rook uit het pand.