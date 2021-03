Voorlopige streep door landgoed Leijvennen in Riel, Raad van State beslist uiteindelijk na september

In totaal kan er straks in totaal 9000 kuub aan landhuizen, stallen, schuren, zwembaden en wat dies meer zij op 15 hectare groene landerijen gebouwd worden. Dat is veel te veel

Het Groene Hart Brabant is fel tegen het landgoedplan, omdat er heel veel bebouwing in het buitengebied bij komt. ,,In totaal kan er straks in totaal 9000 kuub aan landhuizen, stallen, schuren, zwembaden en wat dies meer zij op 15 hectare groene landerijen gebouwd worden. Dat is veel te veel en helemaal niet nodig. Bovendien wil de gemeente een zandweg verharden en dat willen we niet", aldus de raadsman van Het Groene Hart Brabant. Die wees op een vergelijkbaar landgoedplan in Moergestel, Reuseldal geheten, dat eerder al door de Raad van State is geschorst.