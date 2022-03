Voormalig Pauluslyceum mogelijke oplossing voor ruimtegebrek Onderwijsgroep Tilburg

Dammers wil dat Willem II opstaat na mokerslag: ‘Iedereen moet z’n ballen tonen en schijt hebben’

Er is maar één manier waarop Willem II dit seizoen nog wat broodnodige punten kan gaan verzamelen, denkt Wessel Dammers. De 27-jarige verdediger doet een beroep op de mentale weerbaarheid van de Tricolores. ,,We moeten vrijuit voetballen en nog meer energie in de wedstrijden stoppen.”

18 maart