Voormalige burgemeesterswoning Berkel-Enschot blijft monument ondanks protest

150 nieuwe deelscoo­ters in Tilburg: hoe voorkom je dat iedereen ze overal neerkwakt?

15:30 TILBURG - Ook Tilburg heeft nu 150 felgroene elektrische deelscooters. Handig met app te openen, per minuut te betalen en vervolgens overal weer neer te zetten. Vooral dat laatste leidde in andere Brabantse steden tot grote ergernis: de scooters werden nogal lomp geparkeerd, midden op de stoep, in bosjes of zelfs een keer in het water. Tilburg hoopt te leren van die slechte ervaringen.