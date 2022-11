Voormalige kappersboot kiest als De Belinda het ruime sop: ‘Mooi hè?’

Gezellig avondje eindigt na discussie over Ottomaanse Rijk in schietpar­tij in Tilburgse flatwoning

TILBURG - Een verhitte discussie over het vroegere Ottomaanse Rijk loopt uit op een schietpartij in een woning in Tilburg op 12 januari 2020. Een 35-jarige man loopt twee schotwonden op in een been en een snijwond in zijn kin.

