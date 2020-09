Voormalige voetbalvelden moeten nieuwe woonlocatie voor arbeidsmigranten worden

Grondeigenaar Demir heeft bij B en W van Tilburg al wel een positieve eerste beoordeling gekregen voor zijn 'principeverzoek' om een gebouw met in totaal 122 units en vijf bouwlagen neer te zetten. Projectontwikkelaar Roozen Van Hoppe werkt met hem samen.

Tien jaar

Demir wil de exploitatie van het complex uitbesteden aan een uitzendbureau dat werkt voor Tilburgse bedrijven. Het gebouw is bedoeld om tien jaar lang arbeidsmigranten, die er enkele maanden of langer verblijven, te huisvesten. Omwonenden zijn zaterdagochtend per brief geïnformeerd.

Het sportveldenterrein stond in de regio lang bekend als Heidehoeve, later Hart van Brabant. Het gelijknamige café en zalencomplex werd begin 2000 omgebouwd tot discotheek Return. Het pand staat al lang te verkommeren. Achter het terrein ligt volkstuincomplex 't Groene Bosch, dat blijft buiten het plan.

Volgens B en W zijn de goede bereikbaarheid en de ligging nabij bedrijventerrein Katsbogten pluspunten voor de locatie. Het terrein is ook groot genoeg om te parkeren en diverse voorzieningen in te passen.

‘Groenblauwe mantel’

Maar het let nauw, omdat de grond ligt in de zogeheten ‘groenblauwe mantel', een verbinding tussen beschermde natuur, gemengd landelijk gebied en stedelijk gebied. Ook mag het bouwplan omliggende bedrijven niet belemmeren, en moet de toegang tot 't Groene Bosch verzekerd zijn. Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt in een concreter plan. Mogelijk gaat daardoor ook het aantal te huisvesten mensen omlaag.

Het is de eerste locatie voor een arbeidsmigrantencomplex die Tilburg onder voorwaarden positief beoordeelt sinds begin 2019. Toen gaven B en W zeven projectlocaties het stempel 'kansrijk', onder meer aan de dr. Hub van Doorneweg, de Dongenseweg en de Bundersestraat (Noord). Er is nog geen steen gestapeld, maar ze zijn allemaal al wel een eind in de vergunningenprocedure.

Tilburg staat voor de opgave om voor het jaar 2025 grootschalige huisvesting voor in totaal 3600 tot 5000 arbeidsmigranten te realiseren. Dat doet de gemeente niet zelf, maar laat ze over aan projectontwikkelaars of gebouweigenaren.