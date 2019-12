Voorproefje op Festival Spruit: Jeugdtheater House of Nouws voortaan thuis in Tilburg

Festival Spruit

Jeugdtheaterfestival Spruit is van vrijdag tot en met maandag in de binnenstad en richt zich op kinderen van 2 tot 12 jaar. De opening is in 013 met ‘AapNootMies’, een concert van zangeres Dinaira Scheffers, maar die ochtend is er al een jeugdfilm bij Cinecitta. In die bioscoop is elke ochtend een film voor kinderen.Van Tilburgse bodem zijn onder meer voorstellingen ‘NouNou & Ikraa’ bij bso Monopole, lichtkunstenaars Wiersma en Smeets, dansgezelschap LaMelis en verteller Glenn Markesteijn. De Stilte brengt dansvoorstelling ‘Cinderella‘, theatergezelschap Wildpark speelt ‘Anne, 10 jaar wil graag opgehaald worden’ en het gezelschap Schippers & Van Gucht brengt ‘De Vervelende Bus’ in een echte bus op het plein bij Theaters Tilburg.Muziek is er van Oorkaan (dansconcert) en Lucky Fonz III (singer-songwriter). Spruit is op veel locaties in de stad: op straat, in De Nieuwe Vorst, Theaters Tilburg, Hall of Fame, 013, Ovide, Cinecitta en Hostel Roots.