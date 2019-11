Voorraad Grass Company in Tilburg vernietigd. Gemeente: ‘Er lag 300 kilo softdrugs’

In het bedrijfspand in Tilburg-West ruimde de politie vrijdag onder meer 100 kilo hash en hennepkoekjes, 115 kilo gedroogde hennep en ruim 42 kilo aan voorgedraaide joints. Ook nam ze 1050 tipjes voor de e-smoker in beslag. De waar lag opgeslagen in een verborgen ruimte, die volgens de gemeente vernuftig te openen was: via een nepstekker en een afstandbediening.