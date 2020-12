Voorraadpand The Grass Company in Tilburg mag open blijven: ‘Er lag geen 300 maar 57 kilo’

Honderden pillen, coke en vals geld in beslag genomen bij mogelijke dealer in Tilburg

16 december TILBURG - In een pand aan de Tilburgse Celebesstraat zijn dinsdagmiddag bijna 300 amfetaminepillen, een zakje coke en twee valse bankbiljetten aangetroffen. Ook vond de politie een ‘zakje met witte substantie’. Onduidelijk is nog wat dit is. De 41-jarige bewoner is aangehouden.