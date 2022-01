Voorrangsregels kluifrotonde richting Diessen blijven zoals ze nu zijn: ‘Veiligste voor fietsers’

De kluifrotonde (die zo is genoemd omdat die van bovenaf lijkt op een kluif) ligt net buiten de komgrens. Behoorlijk wat gebruikers van de weg zijn, of waren, verbaasd dat de regels niet eenduidig zijn. Een paar kilometer verderop hebben de fietsers in Diessen namelijk wel weer voorrang op de rotonde.

‘We moeten het niet wijzigen’

,,We snappen de overwegingen waarom voor deze inrichting is gekozen", zegt Wil Vennix die in december vorig jaar heeft aangedrongen op meer uitleg. ,,Dat had anders kunnen uitpakken, maar we hebben in de commissie geconcludeerd dat we het niet moeten wijzigen.”