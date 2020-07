Voorstanders geluidswal A58: ‘Goirle doe je huiswerk overnieuw’

Op de proppen

Waarom in Tilburg wel?

Eijsermans: ,,In de begroting is een miljoen opgenomen voor aankoop van grond, maar taludgrond is niet zo duur, bovendien is onduidelijk van wie de grond is. We begrijpen niet dat Tilburg wel alles in het werk stelt om een geluidswal te bouwen om bewoners te beschermen en Goirle, op dezelfde plek, daar van afziet. Het kan bovendien niet zo zijn dat de bouw van een wal in Goirle vier maal zo duur is als in Tilburg.” Volgens de stichting zou de afschrijving van de wal jaarlijks een ton zijn. B en W komen tot vier ton, aldus Eijsermans.