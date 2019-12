Voorstel Hilvarenbeek voor erker-soap: vrachtverkeer alleen nog rechtdoor in Gelderstraat

Hier 30 km/u over de cityring? Hoe ga je dat handhaven?

9:03 Tilburg - Prachtig, dat vergezicht voor het Stadsforum als hét stedelijke plein van Tilburg. Maar er is ook nog veel onzekerheid, vooral over de ambitie om het autoluw te maken. Wat betekent het voor buurten rondom? ,,Hier met 30 kilometer per uur over de ring? Hoe ga je dat handhaven?”