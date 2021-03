Voorstel wethouder: Hispohalplan zonder huisartsen verder. ‘De Kloof is niet te overbruggen’

HILVARENBEEK - De huisartsen van twee praktijken in Hilvarenbeek zijn enorm teleurgesteld. Op het terrein van de vroegere Hispohal zou geen ruimte zijn voor een nieuw gezondheidscentrum. ,,De kloof is niet te overbruggen", stelt wethouder Leon van de Moosdijk.

Wat in elk geval vaststaat: op het nu braakliggende terrein aan de JF Kennedylaan worden huizen gebouwd. Hoeveel en om wat voor soort huizen het gaat, daarover is nog geen besluit genomen. De hoop van de huisartsen is in elk geval dat er ook ruimte komt voor een gezondheidscentrum. Daarvan zegt Van de Moosdijk na een vier maanden onderzoek nu: dat past niet binnen de eisen van de gemeenteraad.

Die boodschap kwam ‘volledig uit de lucht vallen', zei Durkje de Vries, namens de groep huisartsen die samen een gezondheidscentrum willen bouwen woensdagavond in de commissie Ruimte. ,,Zonder steekhoudende onderbouwing is het voorstel van tafel geveegd. Dat voelt oneerlijk en schaadt het vertrouwen in de gemeente.”

‘Financieel niet haalbaar? Dat was al bekend’

Een van de redenen is dat het niet financieel haalbaar zou zijn, zo vulde Jeroen de Wildt van Build by the Wildt, gespecialiseerd in het bouwen van gezondheidscentra, aan. ,,Maar dat was allang bekend. Verder is er een probleem rond parkeren terwijl we nog volop in onderzoek zijn naar het aantal behandelkamers.”

De eerste berekeningen gaan uit van 42 behandelkamers en daar horen 92 parkeerplaatsen bij. Dat is allemaal ruimte die dan dus niet gebruikt kan worden om op te bouwen. Het maakt het plan veel duurder. De huisartsen willen graag meepraten over alternatieven en de commissie wilde van Van de Moosdijk weten of dat niet toch mogelijk is.

Quote Maar het gat is zo groot tussen wat de raad heeft meegegeven aan eisen, dat is niet te overbrug­gen Wethouder Leon van de Moosdijk

,,Uw raad heeft deze parkeernorm zelf vastgesteld in beleid. Wij houden iedere projectontwikkelaar daaraan. Anders is de chaos compleet natuurlijk", antwoordde Van de Moosdijk. Hier en daar is natuurlijk te praten over voorwaarden. ,,Maar het gat is zo groot tussen wat de raad heeft meegegeven aan eisen, dat is niet te overbruggen. Dan moeten we fors snijden in groen en ook het financiële kader fors loslaten. Als we mogelijkheden hadden gezien, hadden we die echt wel ingebracht.” Hij zegde meteen toe dat de gemeente wil meedenken over alternatieven.

Aan de commissievergadering werd een vertrouwelijk deel vastgeplakt. In die vergadering kregen raadsleden te horen welke financiële cijfers bij de diverse plannen horen. Het terrein is ongeveer zevenduizend vierkante meter groot en is voor ongeveer 2,2 miljoen aangekocht. Zonder uit de school te klappen, kon de wethouder wel zeggen dat er zeker geen sprake zal zijn van winst. Welk plan het ook wordt. ,,Het is eerder verlies of heel veel verlies.”

De gemeenteraad neemt op 25 maart een beslissing over het Hispohal-terrein.