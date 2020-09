Voorstellingen schouwburg ook in 013. Rob de Nijs en Henry van Loon op het poppodium

TILBURG - Theaters Tilburg en 013 werken samen in deze coronaperiode. Omdat er beperkt mensen in de schouwburg mogen zijn er ook voorstellingen bij het poppodium

Vier theatervoorstellingen die onder normale omstandigheden in de schouwburg te zien zouden zijn, verhuizen naar 013. Dat zijn de podia overeengekomen. Het gaat onder meer om het jubileumconcert van Rob de Nijs en ‘Onze Henry’ cabaret van Henry van Loon. Typhoon en cabaretier Martijn Koning zullen waarschijnlijk volgen.

Aderlating

Door de coronacrisis en de anderhalve meter maatregelen die daaruit voortvloeien is in de Schouwburg plaats voor 225 bezoekers, dat is een derde van de capaciteit. Gezelschappen als Nederlands Dans Theater en het Metropole Orkest spelen daar nu twee keer op een avond of twee avonden na elkaar om meer mensen te bereiken, maar financieel blijft het een aderlating.

In de grote zaal van 013 (3.000 mensen) is in dit coronajaar plaats voor 480 mensen. Die moeten allemaal zitten. Door voorstellingen in 013 te zetten kan Theaters Tilburg de capaciteit verhogen. Directeur Rob van Steen verwacht dat na januari nog meer van zijn voorstellingen in 013 zullen staan. Ook voorkomt hij met de samenwerking dat voorstellingen aan de neus van de Tilburger voorbij gaan.

Anderhalve meter

Landelijk zijn tussen theaters en producenten afspraken gemaakt tot het eind van het jaar, maar de verwachting is dat de anderhalve meter regeling mogelijk tot 1 juli zal gelden.

Omgekeerd krijgt Theaters Tilburg door corona soms voorstellingen uit het circuit van andere Tilburgse podia in huis. Het Paradox Jazz Orchestra speelt ‘Far East Suite’ van Duke Ellington in de Concertzaal omdat in Paradox geen ruimte is voor een bigband met steeds anderhalve meter afstand tussen de muzikanten.

In 013 zijn nu de clubavonden van Guus Meeuwis, maar grote concerten met veel bezoekers zijn nog niet mogelijk. Ook kunnen buitenlandse acts niet naar Tilburg komen. Directeur Frens Frijns is blij met de samenwerking met Theaters Tilburg en daar uit voortvloeiende verbreding van het publiek.

,,Negentig procent van onze concerten in 013 komen uit Amerika, Engeland en Nederland. In deze tijd richten we ons op Nederlandse artiesten. Nu hebben we Guus, maar daar komen straks andere Nederlandse artiesten bij, zoals Davina Michelle. Ook met maximaal 480 bezoekers. Dat combineren we met de voorstellingen van Theaters Tilburg. Dat is een leuke samenwerking en we zijn op deze manier betekenisvol. We willen mensen gelukkig maken.”