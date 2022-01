VoorTilburg doet weer mee aan verkiezingen met Ivan Otten is lijsttrekker

Stadspor­tret Ivan Otten: 'Van miljoen omzet met twee restau­rants, naar rij bij de voedsel­bank'

Woe 10 okt: Van bijna een miljoen euro omzet met twee restaurants in Tilburg naar in de rij staan bij de voedselbank. De val van horecaondernemer Ivan Otten jaren geleden was diep. Nu helpt hij anderen met schulden.

11 oktober