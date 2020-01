Vooruitzicht is somber voor werknemers failliete drukkerij Gianotten in Tilburg

Ulveblod is opvolger Tilburgse band Nihill. Te horen op Roadburn

16:41 TILBURG - De Tilburgse black metal band Nihill maakt een doorstart onder de naam Ulveblod en is te horen op festival Roadburn. Nihill was de band van Tilburgs metalmuzikant Michiel Eikenaar. Hij was een grootheid in de black metal en overleed vorig jaar tijdens de tweede dag van zijn geliefde Roadburn aan een slopende ziekte. De band Ulveblod presenteert tijdens het festival in Tilburg het nieuwe album ‘Omnia Mors Aequa’.