Voorwiel fiets breekt af na botsing met auto in Tilburg

video Supermarkt­ma­na­ger uit Kaatsheu­vel bouwt eigen vliegtuig : 'Volgend jaar de lucht in’

21:48 KAATSHEUVEL - Vliegen doet hij al een jaar of tien in zijn ultralight toestel. Maar supermarktmanager Erik van Balkom uit Kaatsheuvel wilde heel graag zelf iets bouwen. Dus bouwde hij zijn eigen vliegtuig. ,,Volgend jaar mei of juni kan ik ermee de lucht in.”