Voorzichtig gaat wereld voor eenzame Tilburgse ouderen open: ‘Al blijft het behelpen met de QR-code’

Wat was het toch een rotperiode, verzucht Hélène Schneiders, coördinator van de stichting Met je hart Tilburg. ,,Jij en ik hadden het al niet makkelijk, maar wij hebben nog een groot sociaal netwerk. Onze ouderen hebben dat niet, die leefden al geïsoleerd. En tijdens corona helemaal.”



‘Onze ouderen’, dat zijn de Tilburgers op leeftijd die eenzaam zijn. De stichting is sinds acht jaar actief in de stad. Via huisartsen en de Thuiszorg die bij ouderen over de vloer komen, speurt Met je hart stadsgenoten op die er alleen voor staan. De stichting brengt ze met elkaar in contact en organiseert ontmoetingen zoals een groot kerstdiner.



Dat alles viel weg door corona, vertelt Schneiders. Er werd hard gezocht naar alternatieven maar dat was zeer moeilijk. ,,We brachten ze maandelijks een kleine attentie en hebben het geprobeerd op andere manieren zoals videobellen, maar dat is toch niet hetzelfde.”