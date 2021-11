Voorzitter Sintcomité Tilburg stapt daags voor intocht op: ‘Een intocht nu is onverantwoord’

Sinter­klaas komt dit jaar gewoon aan in Tilburg, wel coronapas op Willem­splein en mogelijk Piushaven

TILBURG - Sinterklaas komt dit jaar gewoon aan in Tilburg. Wel is een QR-controle op het Willemsplein, waar burgemeester Theo Weterings de sint welkom heet. Of dat ook bij het aanmeren van de Sint in de Piushaven nodig is, is nog niet duidelijk. Het comité zoekt verder nog tientallen pieten.

12 oktober