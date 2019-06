Voorzitter Tuldania stopt om de club te dienen, ‘Tijd voor nieuw bloed’

Man met fietspech beroofd na nachtje stappen in Tilburg

9:21 TILBURG - Een 22-jarige inwoner van Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd in de Populierstraat in zijn thuisstad. Dat gebeurde toen hij even van zijn fiets moest, omdat deze mankementen vertoonde. Hij was op weg naar huis na een avondje stappen. Mogelijk had de dader een wapen.