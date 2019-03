Voorzitter van WSJ Huub Melis lid van verdienste KNVB

,,Een eerlijke en goede voorzitter zijn", zo vatte Huub Melis (79) samen hoe hij zo lang die functie had kunnen bekleden bij WSJ. ,,En een goed bestuur naast je hebben staan." Zevenendertig jaar is Melis voorzitter geweest van de club, waarvan hij nu al zeventig jaar lid is. Vanwege zijn lange voorzitterschap heeft de KNVB hem benoemd tot Lid van Verdienste. Namens de bond reikte Joep Timmermans hem gisteren in de kantine van de voetbalclub de ingelijste oorkonde uit en een bijbehorende speld. In 2005 en 2009 had Melis van de KNVB al een zilveren en een gouden speld ontvangen. ,,Ik weet niet of het in Nederland uniek is dat iemand zo lang voorzitter van een voetbalclub is, maar in de regio is het absoluut uniek", zei Timmermans.

Geheim

De club had de feestelijke gelegenheid geheim gehouden voor Melis. Toen hij afgelopen september terugtrad als voorzitter was hij wat gepikeerd geweest omdat niemand aandacht besteed had aan het feit dat hij de vereniging zo lang geleid had. De verrassing over de huldiging was aan hem af te lezen, maar hij hield zich goed. Melis is al die jaren verweven geweest met de club. Hij heeft zich op alle mogelijke manieren voor WSJ ingezet. Bestuurslid en trainer geweest, maar ook niet te beroerd om allerlei klusjes op te knappen.

Hij is nog steeds vice-voorzitter, naast Nicole Snelders, die de hamer van hem heeft overgenomen. In die hoedanigheid wil hij over twee jaar het negentigjarig bestaan van WSJ vieren. "Vierhonderdvijftig wedstrijden heb ik gespeeld", memoreerde hij. "In de zeventig jaar dat ik lid ben van WSJ heb ik aardig wat ups en downs meegemaakt. Het hoogtepunt was ons kampioenschap in de eerste klasse van de Brabantse bond in 1972. Maar nu stevenen we af op degradatie. We hebben er hard voor gewerkt om naar de vierde klasse te promoveren. Het is de vraag of we daar kunnen blijven. Dat doet wel een beetje zeer. We moeten nodig nieuwe aanwas hebben, maar we zitten hier nogal achteraf."