Vormenrijk wint Amerikaanse architectuurprijs: ‘Het ligt daar maar te blinken, maar weinig mensen hebben er weet van’

‘Het ligt daar maar te blinken, maar weinig mensen hebben er weet van’. Het is een beetje met smart dat stedenbouwkundige Ludo Hermans naar Vormenrijk kijkt, het woonwijkje dat zo’n 2,5 jaar geleden werd opgetrokken aan de Sint Ceciliastraat, op het terrein van de voormalige vormenfabriek.



Van buiten valt het niet zo op, maar wie Vormenrijk binnen stapt struint langs allerlei pleintjes met charmante woningen. De bouwdichtheid is heel hoog, toch voelt het eerder alsof je in een dorpje bent. De naastgelegen Hart van Brabantlaan hoor je niet, rust regeert.



Ver overzees is het in ieder geval wel opgevallen: Rijk Rietveld, de architect van Vormenrijk, heeft een oorkonde ontvangen van de Amerikaanse Society of American Registered Architects. De New York Merit-award in de categorie ‘affordable housing’ (betaalbaar wonen - red.). Het concept sprong eruit vanwege de betaalbare grondgebonden woningen, de hoge bebouwingsdichtheid en het sociale karakter.