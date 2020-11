Vrachtwagen botst: file op A58 ter hoogte van Oirschot

UPDATE en VIDEO Na maanden eindelijk actie tegen illegaal crossen in Alphen: 11 boetes en 2 motoren in beslag genomen

1 november ALPHEN - Jeroen de Jong in Alphen wordt er moedeloos van. Al maandenlang worden zijn akkers met coniferen gebruikt als crossbaan, ook zondag was er een man of 85 op de been. Al maanden vraagt hij om hulp van politie en gemeente, maar zij grepen niet in. Tot zondag toen bij een controle in totaal 45 crossvoertuigen (motoren en quads) zijn aangetroffen. ,,Ik ben steeds van het kastje naar de muur gestuurd.”