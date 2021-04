Vrachtwagen botst tegen spoorwegviaduct Ringbaan-Oost: Treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel ligt stil

Wordt het weer zo'n thril­ler-se­rie voor Trappers tegen Herner EV in de play-offs?

10:51 Twee jaar geleden bracht Herner EV de ijshockeyers van Trappers aan de rand van de afgrond in de halve finales van de play-offs in de Oberliga. Het kwam uiteindelijk toch nog goed voor de Tilburgers, die ook nu weer op Herner EV stuiten in de play-offs. Vrijdag is duel 1 in Tilburg.