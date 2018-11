Vrachtwagen en auto botsen op A58 bij Moergestel, linkerrijstrook afgesloten

Oisterwijk­se dierenart­sen­prak­tijk beste van Nederland: ‘Het grootste compliment dat je kunt krijgen’

16:25 OISTERWIJK - Dierenkliniek 't Spoor in Oisterwijk is maandagavond uitgeroepen tot Dierenkliniek van het jaar. Een vakjury op de Dutch Pet Conference in Aalsmeer vindt de praktijk de beste van Nederland. Eigenaresse Monique Ebbens-Carton: ,,Dit is het grootste compliment dat je kunt krijgen!”