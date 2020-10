Vrachtwagen in brand voor verkeerslicht in Dongen

Doorstart Sjors Sportief meteen succes in Goirle

19 oktober GOIRLE - Het project Sjors Sportief/Creatief krijgt een succesvol tweede leven in Goirle. Nadat de gemeente wegens bezuinigingen afhaakte, namen verenigingen het zelf over. En met succes. In het eerste weekeinde schreven 855 leerlingen zich in voor een van de activiteiten.