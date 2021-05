Vrachtwagen met drugsafval gevonden in Udenhout.

Hoofdpoort Kaatsheu­vel loopt leeg: ‘Niet veel onderne­mers die nu het avontuur zoeken’

10 mei KAATSHEUVEL - Winkelcentrum De Hoofdpoort in Kaatsheuvel loopt leeg. Net nu het centrum van het dorp fraai wordt opgeknapt, sluiten verschillende ondernemers hun deuren. De lunchroom bij de ingang van het winkelcentrum is dicht, kledingreparatie ’t Allegaertje werkt voortaan vanaf huis. Modezaak Bonita is gesloten en het naastgelegen D-reizen is failliet.