Vrachtwagen met lekke band veroorzaakt file op A58 bij Oirschot

Zelf ontwikkel­de vak wetenschap op Willem II College krijgt examensta­tus

12:36 TILBURG - Mooi bericht in een woelige tijd voor het Koning Willem II College in Tilburg. Het in eigen huis ontwikkelde vak wetenschap krijgt er met ingang van komend schooljaar de status van examenvak. Onderwijsminister Arie Slob heeft die toestemming afgegeven.