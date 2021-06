Vrachtwagen rijdt na botsing meters met auto tegen voorkant over Tilburgse weg

Café Mimi (voorheen Lambiek) zeilt mee op de frisse wind die door het Wilhelmina­park waait: ‘We zijn enorm trots’

5 juni TILBURG - Het Wilhelminapark veranderde van beetje louche plek in een geliefd park, het licht dringt ook aan de randen door: van het donkere interieur van het voormalige Kaffee Lambiek is niets meer over. Zeven maanden werd er verbouwd, vandaag gaat Café Mimi open. ,,De huiskamer van het Wilhelminapark.”