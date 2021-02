Vrachtwagen van defensie botst op voorligger bij stoplicht in Tilburg

Carnaval aan de deur in Knollevre­ters­gat gaat altijd door. Feest of niet

16 februari BERKEL-ENSCHOT - Vast onderdeel met carnaval zijn de huisbezoeken die de prins en zijn gevolg in Berkel-Enschot afleggen. Ook in het jaar dat er geen carnaval is staan er huisbezoeken gepland tijdens de carnavalsdagen.