Vragen Lokaal Tilburg over bewaking Poolse supermarkten, ‘Omwonenden zijn ongerust’

4 januari TILBURG - De Poolse supermarkt in Tilburg waar maandagochtend vroeg een explosie is geweest, is van dezelfde familie als de winkels in Beverwijk en Aalsmeer waar vorig jaar in totaal drie ontploffingen zijn geweest. Twee neven van eigenaar Mohamad Mahmoed halen uit naar de Nederlandse politie die volgens hun ‘zit te slapen’. ,,Hoe kan dit gebeuren in een modern land als Nederland? Dat gebeurt niet eens in een oorlogsgebied. Op vier winkels een aanslag!”