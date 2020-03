Vragen over corona? Huisarts Jan Smulders beantwoordt ze op Instagram en Facebook

Aan een bureau in zijn studeerkamertje - niet in de dokterspraktijk - beantwoordt huisarts Jan Smulders via zijn mobieltje vragen van kijkers op Facebook en Instagram (@dokterjansmulders). Hij legt nog even uit wat het coronavirus eigenlijk is. Waar COVID-19 voor staat: coronavirus infectious disease, het jaar 2019. Waarom afstand houden zo belangrijk is. Kijkers kunnen vragen stellen. De uitzendingen zijn enorm populair. Het aantal vragen is zo groot dat hij ze sinds deze week per categorie behandelt.