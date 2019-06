‘Vrede’ van Versailles wordt in Tilburgse LocHal tegen het licht gehouden

Roger Rossmeisl

‘Mijn overgrootvader had nog connecties in Tilburg, nadat hij van 1889 tot 1895 bij de werkplaats, later muziekinstrumentenfabriek, van Mathieu Kessels had gewerkt. In die tijd had hij ook zijn vrouw ontmoet, de Tilburgse Marie Virginie Benoît-Wagemaker (kleindochter van Cornelis Wagemaker, de tuinman van koning Willem II!). Na de eerste wereldoorlog kwam hij uit Graslitz, Bohemen, dus weer terug naar Tilburg, de stad van zijn (eerste) schoonouders. Zonder Marie, want die was in 1899 in Graslitz overleden in het kraambed. Zonder zijn tweede (Boheemse) vrouw Emilie, die in 1914 was gestorven. En ook zonder zijn oudste zoon Josef Rossmeisl, die in Graslitz in 1918 was bezweken aan Spaanse Griep. Maar mét mijn opa, zijn tweede zoon, die als Oostenrijks-Hongaars soldaat in 1916 gewond was geraakt aan het Russische front. Hij herstelde thuis in Graslitz van zijn verwondingen, waar hij ook de wapenstilstand vernam. In juli 1919 kwam het tweetal aan op het station van Tilburg.’