Vredespijp vervangt strijdbijl: bos bij Villa Vredelust in Tilburg krijgt er deze keer bomen bij

26 mei TILBURG - Het was weer even ouderwets gezellig voor bewoners op en rond het Steve Bikohof in Tilburg Zuid, die door het coronavirus al weken aan huis zijn gekluisterd. Om het gemis van de dagelijkse gezelligheid in het wijkcentrum te doorbreken, trakteerde ContourdeTwern de ouderen dinsdagmiddag op een 1,5 meter balkonbingo.