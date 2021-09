Vredesweek gaat in Tilburg met een Walk of Peace van start

Joden in Tilburg: een kleine gemeen­schap vol ontzaglij­ke verhalen

12 januari TILBURG - Door en door katholiek was Tilburg. Dus moet je in de stad speuren naar sporen van joods leven door de eeuwen heen. Knappe Tilburger die bijvoorbeeld weet dat de joodse gemeenschap, hoe klein ze ook is gebleven, over een eigen begraafplaats beschikte. Verlaten en vergrendeld ligt het hoekje tussen de Bredaseweg en de Oude Warande, omringd door woningen ook.