‘Vreedeplein en fietser: een bloedeloos huwelijk’

Quote Het is eigenlijk onvoorstel­baar hoe lang dit plein ons al bezighoudt Theo Smeele Een ‘neverending story’ en ‘een bloedeloos huwelijk tussen plein en fietser’. Het zijn allesbehalve malse woorden waarmee het FietsForum Tilburg het Pieter Vreedeplein omschrijft. ,,Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe lang dit plein ons al bezighoudt”, zegt Theo Smeele, interim-voorzitter van het FietsForum en zelf eigenaar van de Fietstaxi Tilburg. ,,Er komen steeds meer obstakels bij. De nieuwe hamburgerzaak Five Guys krijgt een terras en dan is er straks ook nog een selfieplek. De fietser is helemaal uit het oog verloren.”

Vechtscheiding

Het Vreedeplein en de fietser lijken al jaren in een vechtscheiding te liggen. Eind 2015 was er even hoop op een oplossing. Dat jaar begon de gemeente met de aanleg van een strook van 300.000 euro die voetgangers en fietsers op een natuurlijke manier zou scheiden. Een paar maanden daarna lag de strook alweer in de koelkast: vanwege de ingrijpende plannen in het stadshart.

Vier jaar later is het Vreedeplein alleen maar fietsonvriendelijker geworden. Het plein leefde vorig jaar op door de komst van Brownies & downieS, Dunkin’ Donuts en Jamie Oliver’s Pizzeria, maar door de extra terrassen en het verschuiven van de bestaande terrassen werd het plein meer en meer een slalombaan. Terwijl de markeringen van het fietspad ook verdwenen.

Iets tijdelijks aanleggen

Het FietsForum roept de gemeente op om nu toch weer het territorium van de fietser en voetganger aan te geven. Het gaat dan om een tijdelijke oplossing. De gemeente en Wereldhave hebben namelijk een ingrijpende herinrichting van het Vreedeplein voor ogen, maar die moet wachten op de bouw van de nieuwe woontoren. Dat gaat nog jaren duren.



De oproep van het forum volgt daags na een andere oproep: die van het bewonersplatform Pieter Vreedeplein. Daar ergeren ze zich aan de viezigheid en chaos op het plein. ,,Fietsen eraf, fietsparkeren rondom”, luidt hun advies. Dat staat weer haaks op de ideeën van het FietsForum.



De fietsers daar weghalen, het lijkt Smeele een onmogelijk opgave. ,,De route zit, ook omdat het ooit het rode fietspad was, te veel in het collectieve geheugen. Via de Spoorlaan en Schouwburgring? Dat is te ver omrijden, bovendien telt de Spoorlaan nu nog te veel obstakels.”

Ze hopen op een tijdelijk oplossing met markeringen. Een permanente oplossing - als het plein wordt heringericht - zien ze bij het Forum zo 1,2,3 ook nog niet. ,,De Telegraafstraat zou een alternatief kunnen zijn, maar ja, daar ligt de in- en uitgang van de parkeergarage. Die zou je door kunnen trekken naar de Magazijnstraat, de gemeente heeft echter al eens becijferd dat die optie veel te duur is.”