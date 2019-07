Vreemde geur noopt vrachtwagenchauffeur tot stoppen op A58 bij Tilburg

Bijna 40.000 bezoekers op Desperados Road Show tijdens de kermis

15:40 TILBURG - Desperados Road Show dat tijdens de kermis in de Spoorzone thuis was trok in tien dagen 39.500 bezoekers. Het festival was tien dagen en bestond uit meerdere podia en tenten met dj's, bands en singer-songwriters. Volgens de organisatie kwamen veel bezoekers uit Tilburg, maar ook uit Eindhoven, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. Dat blijkt uit het boeksysteem dat de organisatie hanteert.