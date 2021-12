Vreemde vrouwen, kaarsen en een hoge verwarming, maar man ziet geen prostitutie in zijn huurhuis

update Bestuurder verlaat pomp in Goirle zonder te betalen, medewerker ernstig gewond bij poging klant te stoppen

GOIRLE - Een medewerker van een tankstation aan de Hoge Wal in Goirle is woensdagmiddag rond 17.35 uur ernstig gewond geraakt. Hij probeerde een klant die niet had betaald en in een auto wegreed tegen te houden.

9:18